Baharatın taze olup olmadığı bakın nasıl anlaşılıyormuş... Baharat seçerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte baharatın taze olup olmadığını anlamanın yolları...

ensonhaber.com

Yemeklerin olmazsa olmazı olan baharatlar mutfaklarımızda sürekli bulunuyor.

Baharatlar hem sağlık açısından hem yiyeceklere verdiği tat ve koku ile hayatımızın vazgeçilmezidir.

Bilindiği üzere yüzlerce farklı baharat türü bulunmaktadır. Her baharatın kendine has tadı, kokusu ve faydası bulunmaktadır.

Son dönemde artan sahte baharat veya bayat baharat konusunda vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Orjinaline birebir benzeyen sahte ve bayat baharatlar nasıl anlaşılır sorusu arama motorlarında yanıt arıyor?

Peki taze baharat nasıl anlaşılır? Baharat seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Baharat seçerken önemli iki husus bulunuyor. Bunlar baharatın kokusu ve görüntüsüdür. Baharat seçerken, öğütülmüş olanı seçmek değil bütün halde olanları seçmek daha iyidir.

Öğütülmüş baharatların içerisinde katkı maddeleri bulunabilir. Baharata dokunduğunuzda elinize renk vermemesi gerekmektedir.

Eğer elinize baharatın rengi çıkıyorsa bu baharatın gıda boyası içerdiği anlamını taşıyabilir.