Bahçede saklanan köpeği sadece illüzyonistler görecek... Optik Yanılsama Göz Testi: Bir köpek bahçede göz önünde saklanıyor. 9 saniyede fark edebilir misiniz? Şimdi gözlerinizi test edin!

ensonhaber.com

Optik yanılsama resimleri, insan algısını kandırmak için tasarlanmıştır ve beynin dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul edilir.

Sinirbilimciler aynı zamanda beynin gerçekliği nasıl algıladığını incelemek için optik yanılsama resimlerini de kullandılar.

Yukarıda paylaşılan bahçe sahnesinde bahçe içerisinde açık havada oturma alanı görülebilmektedir.

Bahçede bir yere bir köpek saklanmış. Okuyucular için zorluk, köpeği 9 saniyede tespit etmektir.

Bu meydan okumayla görme keskinliğinizi test edin.

Zamanınız şimdi başlıyor! Resmi dikkatlice kontrol edin.

Köpek bu resimde açıkça saklanıyor. Bunu fark ettiniz mi?

Yalnızca en dikkatli okuyucular köpeği diğerlerinden daha hızlı fark edebilir.

Görüntünün tüm alanlarını dikkatlice tarayın.

Ve…

Süre doldu.

Köpeği fark eden okuyucular en keskin gözlere sahiptir.

Bazılarınız bunu şimdiye kadar fark edemiyorsa, aşağıdaki çözüme göz atın.

Fotoğrafın sol tarafında sandalyenin yanında oturan köpek görülüyor.