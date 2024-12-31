Bakan duyurdu: Yılın son gününde 527 milyon liralık ödeme hesaplara yatıyor

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Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye gibi aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik uyguladığı Kırsal Kalkınma Destek Programının üçüncü aşaması olan IPARD III kapsamında yapılacak ödemeler için açıklama geldi.

2023-2027 dönemini kapsayan, kırsal bölgelerde tarım ve gıda sektörünü güçlendirmeyi, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen program hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan yılın son gününde müjdeli bir haber geldi.

Bakan Yumaklı IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye ödenecek hibelerin yılın son gününde hesaplara yatacağını açıkladı.

ÖDEMELER YATIYOR

IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye yapılacak olan toplamda 527,1 milyon liralık ödeme bugün hesaplara geçecek.

Ödemelerin 2024’ün son gününde gerçekleşeceğini aktaran Bakan Yumaklı, "Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumaklı, yapılacak olan ödemelere ilişkin haberi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, "Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.