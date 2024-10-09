Bakanlık duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatıyor! Hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı destek ödemelerini belirlenen takvim doğrultusunda vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamalarda ödemelere dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
Ekim ayının ilk günlerinden itibaren başlayan ödemeler, özellikle evde bakım maaşı, aile destek paketi ve sosyal ekonomik destek gibi çeşitli sosyal yardım programlarını kapsıyor.
Bu yardımların 10-20 Ekim tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenirken, Bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeler sürüyor.
5 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayının ilk destek ödemelerini yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırdı.
Ülke genelinde hak sahiplerine yapılan bu ödemeler kapsamında, engelli vatandaşlara engel oranlarına göre farklı miktarlarda ödeme sağlandı.
Yüzde 40 ile 69 arasında engelli raporuna sahip bireylere 3338 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara ise 5007 TL ödeme yapıldı.
ENGELLİ AYLIĞI ŞARTLARI
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
· Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
· Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,
· 18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
· Gayrimenkul Bulunmaması,
· SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
· Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
· Nafaka Yükümlüsü olmamak,
· 65 yaş altı olmak.