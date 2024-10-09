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Bakanlık duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatıyor! Hemen kontrol edin

Bakanlık duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatıyor! Hemen kontrol edin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı boyunca destek ödemelerini vatandaşların hesaplarına aktarmaya devam ediyor. Bu şartları taşıyan kişilere 5 bin 7 lira ödeme yapılıyor.