Bakırlarınızı onunla ovun, nasıl ilk günkü gibi oluyorlar görün... Özellikle kahve yaparken kullanılan bakır cezveler zaman içerisinde kararma sorunu ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmazdır. Kararan bakırları beyazlatmak için ise birçok yöntem bulunur. Sizde bakırlarınızı onunla ovalayın nasıl temizleniyorlar görün...

Editör: Seda Yeşilyurt

Bakırlar her ne kadar sık kullanılan ürünler olmasalar da özellikle Türk kahvesi yaparken cezve tercihinde en çok tercih edilen türler arasında yer alır.

Elektronik kahve makineleri ya da çelik cezvelerde yapılan kahveler özellikle de Türk kahvesi tutkunları için bakır cezvede yapılan kahvenin yerini tutmaz.

Ancak kullanılan bakır cezvelerde zaman içerisinde kararma sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olduğundan çeşitli şekillerde temizleme yöntemleri uygulamanıza neden olur.

Bu yöntemler arasında yer alan o malzeme mutfağınızda bulunan bakırlarınızı tıpkı ilk günkü parlaklığına kavuşturacak.

BAKIRLARI ONUNLA OVALAYIN NASIL PARLIYORLAR GÖRÜN

Bakır eşyalar göz alıcı görünümü ile hem süs eşyası hem de mutfaklarda özelikle de cezve çeşitlerinde sıkça kullanılır.

Patates kızartmalarının olmazsa olmazı ketçap meğer bakır parlatmada da oldukça etkili yöntemlerin başında geliyormuş.

Yöntemi uygulamak için ise, ketçabı bakır eşyalarınızın üzerine sürün ve bir süre bekleyin. Süngerle sert bir kuvvet uygulayarak yapacağınız ovalama işlemi kararmaların geçmesine fayda sağlayacaktır. Temizlendiğinden emin olduktan sonra durulamaya geçin ve bakırlarınız nasıl ilk günki parlaklığına kavuşuyor görün.