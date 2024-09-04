Balık mı, patlıcan mı kimse çözemiyor; Bu tarifin tam mevsimi.. Mısır unu ile birleştiğinden balık gibi çıtır çıtır olan patlıcan tarifi, sofralarına yenilik getirmek isteyenlerin gözdesi oluyor. İşte patlıcan balığı yapılışı...

Editör: Yağmur Dinç

Patlıcanın her hali lezzetli ancak bu tarif başka...

Kızartma ama balık tadında!

Patlıcan balığı tarifi hem balık yiyormuşsunuz gibi çıtır çıtır olacak, hem de patlıcanın aromasını verecek.

Sofraların baştacı olacak bu lezzetin tam mevsimi...

İşte tarifi;

PATLICAN BALIĞI TARİFİ

2-3 adet patlıcan

1 su bardağı mısır unu

2 yumurta

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanları yıkayın ve ince dilimler halinde kesin. Dilerseniz tuzlu suya koyarak acısını alabilirsiniz, ancak bu adım isteğe bağlıdır.

Kaplama Karışımını Hazırlayın: Bir kasede yumurtaları çırpın. Başka bir tabakta mısır ununu hazırlayın. Tuz ve karabiber eklemek isterseniz, bu aşamada karışıma ilave edebilirsiniz.

Patlıcanları Kaplayın: Patlıcan dilimlerini önce yumurtaya batırın, ardından mısır ununa bulayın. Her iki tarafının da iyice kaplandığından emin olun.

Kızartma: Bir tavada bolca sıvı yağı ısıtın. Patlıcan dilimlerini dikkatlice sıcak yağa koyun ve her iki tarafını altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Servis: Patlıcan balıklarını sıcak servis yapabilirsiniz. Yanında yoğurt veya bir salata ile güzel bir uyum sağlar.