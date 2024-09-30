Balıkla efsane gidiyor: Tam kıvamında mısır ekmeği tarifi! Orijinal reçete...

Yağmur Dinç
Karadeniz yöresinde her evde pişen mısır ekmeği, genellikle balıkla tüketiliyor.
Mısır ekmeği tarifini denemek isteyenler, gereken malzemeleri araştırıyor.
Sağlıklı ve besleyici bir tarif olan mısır ekmeği, orijinal ve basit anlatımıyla haberimizde...
İşte Karadeniz usulü tam kıvamında mısır ekmeği tarifi!
MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI
- 3 su bardağı mısır unu
- 2 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı su
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
Mısır ekmeği için su hariç bütün malzemeleri karıştırın.
Ardından azar azar su ekleyin.
Fırın tepsinizi iyice yağlayın. Harcı dökün.
Mısır ekmeğini 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyetler olsun.