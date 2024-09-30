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Balıkla efsane gidiyor: Tam kıvamında mısır ekmeği tarifi! Orijinal reçete...

Balıkla efsane gidiyor: Tam kıvamında mısır ekmeği tarifi! Orijinal reçete... Balık sofralarının olmazsa olmaz lezzeti mısır ekmeği, basit tarifi ve muhteşem tadıyla sofralarda yerini alıyor. İlk kez deneyecek olanlar ise "mısır ekmeği nasıl yapılır" sorusuna yanıt arıyor. İşte orijinal reçete mısır ekmeği...