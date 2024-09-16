Balıklar yapışmadan pişiyor! Suya bir tutam atıp balıkları bekletmek yetiyor... Sağlık için oldukça faydalı olan balık, sezonun başlamasıyla birlikte sofralardaki yerini almış durumda. Balık pişirirken özellikle de yapışmasını önlemek için uygulayacağınız bu yöntem hem balığın lezzetini arttıracak hem de yapışmadan pişmesini sağlayacak.

Haber Merkezi

Balık sezonun açılmasıyla birlikte sofraların baş tacı olmuş durumda. Çeşitli şekillerde pişirilebilen balıklar çoğu durumda yapışma sorunu ile karşı karşıya bırakabiliyor.

Özellikle de balığı pişirmede ızgarada ya da tavada pişirme yöntemini tercih edenler yapışma sorunu her ne kadar önlemeye çalışsalar da yine de tamamıyla önlemiyor.

Tavaya ya da ızgaraya yapışan balıkları temizlemekte bir hayli zor olabiliyor. Sizde balıkları pişirmeden önce balığı yıkadığınız suya bir kaşık ekleyip balıkları bekletin yapışma sorununu temelli ortadan kaldırın.

SUYA BİR KAŞIK ATIP BEKLETİN

Balıkları temizledikten sonra herkes su dolu bir kabın içinde balıkları bekletir. Bu işlemi normal suyla yapmak yerine tuzlu su ile yapmanız hem balıkların lezzetini arttırma da hem de pişerken tavaya ya da ızgaraya yapışmasını önlemede oldukça etkili olacaktır.

Ancak balıkları tuzlu su da bekletirken süreye dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Tuzlu suda beklettiğiniz balıkları pişirme sırasında kısık ateşte pişirmeniz de yapışma sorununu halletmenizde etkili olacaktır.