Balıkların hafızası gerçekten de 3 saniye mi? İşte yanıtı...

Yıllardır halk arasında dolaşan "balıkların hafızası sadece 3 saniyedir" iddiası, çoğu kişinin zihninde bir gerçekmiş gibi yer etmiş durumda.

Peki bu doğru mu? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, bu yaygın inanışın aslında bir efsane olduğunu ortaya koyuyor.

Balıkların hafızası sanıldığından çok daha güçlü ve uzun süreli. Araştırmalara göre balıklar, çevrelerindeki tehlikeleri, yiyecek kaynaklarını ve hatta kendilerine öğretilen davranışları aylarca hatırlayabiliyor.

Hatta bazı türlerin labirentlerde yol bulma ve eğitildikleri görevleri uzun süre unutmama yeteneği bulunuyor.

Bu da balıkların düşündüğümüzden çok daha zeki ve öğrenmeye açık canlılar olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, akvaryum balıklarının bile sahiplerini tanıyabildiğini ve düzenli olarak besleme saatlerini hatırladığını belirtiyor.

Yani "balıkların hafızası 3 saniyedir" iddiası tamamen bir şehir efsanesinden ibaret.