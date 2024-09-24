Balkonunuza o çiçekleri ekin, 12 ay boyunca cıvıl cıvıl olmasını seyredin... Balkonlu evlerde oturan birçok kişi balkonlarını renkli çiçeklerle süslemeyi sever. Ancak bu çiçeklerin çoğu mevsimlik olduğundan kış aylarında cıvıl cıvıl olan görüntülerini kaybederler. Sizde balkonunuza o çiçeklerden ekin 12 ay boyunca nasıl hiç solmuyorlar görün.

Haber Merkezi

Balkonlar yazın her ne kadar çiçekler için uygun birer ortam olsalar da balkonda baktığınız birçok bitki mevsimlik olduğundan kışın aynı verimi alamazsınız.

Balkonunuzda hem yaz hem de kış aylarında çiçek açacak bazı bitkiler bulunur. Diğer tüm türleri unutacağınız bu iki çiçek türü 12 ay boyunca balkonunuzda hep yaz havası estirecek.

Bakın iklim koşullarını tolere ederek balkonunuzda her daim canlı kalacak o çiçek türleri hangileriymiş...

SARDUNYA

Dayanıklılığı ile bilinen sardunyalar balkonlarınızda yaz kış bulunması gereken bitkiler arasında yer alır. Büyümesi için güneşli ancak doğrudan öğle güneşinden ve geçirgen bir alt tabakadan korunan bir yaşam ortamına ihtiyaçları vardır.

Güzel bir şekilde büyümesi, hastalıkların gelişmemesi için solmuş çiçekleri ve sararmış yaprakları çıkardığınızdan emin olun. Sardunyayı düzenli olarak sulayın ancak iki sulama arasında alt tabakanın kurumasını sağlamak gerekir.

PETUNYA

Sardunyanın ardından balkonlarında 12 ay boyunca solmadan kalabilecek diğer bir çiçek türü işe petunyadır. Yarı gölgeli bir yaşam alanı seven petunyalar balkonunuzu renklendirme de oldukça etkili olurlar.

Petunyaların bakımını düzenli olarak sulayarak ve düşük oranda nitrojen ve daha fazla fosfor içeren gübrelerle gübreleyerek bitkilerin bolca çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Yazın ikinci yarısında bitkileri toprak seviyesinden 20 cm kesip iyice beslerseniz sonbaharda tekrar çiçek açarak yıl boyunca çiçekli kalabilirler.