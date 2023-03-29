Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bandırmaspor ve Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte Bandırmaspor - Bodrumspor maçının detayları..

Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Bandırmaspor sahasında lider Bodrumspor'u konuk edecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sami Uğurlu yönetimindeki Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 26 maçta topladığı 40 puan ile 11. sırada yer alıyor. İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrumspor ise 27 maçta topladığı 42 puan ile 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan naçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Play off'a kalmak isteyen Bandırmaspor ve Bodrumspor'un karşı karşıya gelecekleri mücadelenin detaylarını sizler için derledik. e Peki, Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı 29 Mart Çarşamba (bugün) günü saat 13.30'da oynanacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak..