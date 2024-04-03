Banyo aynalarınızı böyle silin! Işıl ışıl parlayacak...

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"Aynam süreli leke içinde", "Aynam toz tutuyor" diye şikayetçiyseniz, yalnız değilsiniz.
Aynalar yapısı gereği parmak izi, su lekesi ve ortamdaki tozları tutmaya müsaittir.
Aynanızı temizleme yönteminizi değiştirerek bu durumu hafifletebilirsiniz.
Ayna silme yöntemi
Leke bırakmayan aynalar elde etmek için beyaz sirke kullanmak etkili bir yöntemdir.
Ayna silme suyunuzu %50 beyaz sirke, %5*0 su olacak şekilde hazırlayın.
Beyaz sirke, doğal bir temizleyici olarak bilinir ve aynalarda oluşan lekeleri başarılı bir şekilde temizler.
Bez olarak da mikrofiber olanları tercih edebilirsiniz.