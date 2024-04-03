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Banyo aynalarınızı böyle silin! Işıl ışıl parlayacak...

Banyo aynalarınızı böyle silin! Işıl ışıl parlayacak... Parmak izi ve çeşitli lekelerin aynanızda olmasından hoşlanmıyorsanız, çaresi var. Bu yöntem ile sildiğinizde aynanız ne toz ne iz ne kir tutacak.