Banyonuza defne yaprağı asın, etkisine bir ömür şaşırın...

Editör: Yağmur Dinç
Mis kokulu banyolar, herkesin hoşuna gider.
Banyoları temiz tutmak kadar güzel kokmasını sağlamak da meşakkatli bir iş.
Ancak bu yöntem sayesinde yayılan kokuyu herkes soracak.
Hem sakinleştiriyor, hem ferahlatıyor...
DEFNE YAPRAĞI ASIN
Banyolarımıza yerleştirdiğimiz en pahalı kokular bile, defne yaprağı karşısında oldukça sönük kalıyor.
Defne yapraklarından ortaya çıkan kokunun sakinleştirici bir etkisi bulunuyor.
Defne yaprağının ortama saldığı koku, insanların rahatlamasına, streslerinin azalmasına ve iyileşmelerine yardımcı oluyor.