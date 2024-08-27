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Banyonuza defne yaprağı asın, etkisine bir ömür şaşırın...

Banyonuza defne yaprağı asın, etkisine bir ömür şaşırın... Banyoda bulunduracağınız defne yaprağının faydaları sizi şaşırtacak. Bir kenara asacağınız defne yaprakları, bakın ne işe yarayacak.