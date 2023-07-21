Barbie ilham verdi: Yemeğe ekler eklemez pembe yapıyor... Barbie filminin vizyona girmesine az bir zaman kala, yemek zincirleri de pembe soslarla bu dünyaya dahil oluyor. Evde pembe sos yapmak isteyenler için ise oldukça basit bir tarif mevcut. İşte pembe Barbie sosu!

Barbie filmi henüz vizyona girmeden viral haline geldi. Küçükten büyüğe herkesin ilgisini çeken Barbie'nin pembe dünyası, yemeklerle buluşuyor. Sosyal medyada binlerce kullanıcı pembe yemekler yaparak paylaşıyor. Zincir restaurantlar ise pembe soslar yaparak konsepte dahil oluyor. Barbie sosunu evde yapmak isteyenler "pembe sos nasıl yapılır" merak ediyor. İşte en basit yolu... Pancar kullanın İster sos yapın, ister kek, ister içecek... Pembe rengini elde etmek için pancardan yardım almanız yeterli olacaktır. Pancarı rendeleyerek renginin çıkmasını sağlayın ve dilediğiniz yemeğe ekleyin. Rengini anında verdiğini göreceksiniz. Böylece gıda boyasına gerek kalmadan pembe yemekler elde edeceksiniz. Pancarı sütle çırptığınızda pembe bir smootie, kek karışımına eklediğinizde pasta, mayoneze karıştırdığınızda sos olarak kullanabilirsiniz.