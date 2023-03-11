Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 25. hafta! Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Süper Lig, 25. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ev sahibi Medipol Başakşehir, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 43 puanla 3. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala, maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü (yarın) saat 19:00’da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.