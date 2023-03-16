Başakşehir'e 3 dakikada hat-trick yaptı! Gent forveti Gift Emmanuel Orban kimdir, nereli ve kaç yaşında? Başakşehir'in Gent'e 4-1 mağlup olarak Konferans Ligi'ne veda ettiği maçta 3 gol atan Gift Emmanuel Orban'ın kariyeri merak uyandırdı. Peki kimdir Gift Emmanuel Orban? İşte kariyeri..

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu 2. maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda 1-1 kaldığı maçın rövanşında evinde ağırladığı Gent'e mağlup olarak adeta şok etti. 7 dakikada 4 gol yiyerek ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Başakşehir maçın son dakikalarında bulduğu tek gol ile maçı tamamladı. Maçın damgasını vuran isim ise Gent'in genç futbolcusu Gift Emmanuel Orban oldu. Orban 3 dakikada hat-trick yaparak takımını sırtladı. Gift Orban takımının Belçika Ligi'nde oynadığı son maçta Zulte Waregem'i 6-2 yendiği maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Maçın ardından Gift Emmanuel Orban hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Gift Emmanuel Orban? İşte kariyeri.. Gift Emmanuel Orban kimdir? Gift Emmanuel Orban 17 Temmuz 2002 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2022-2023 sezonunda Norveç'in Stabaek takımında başlayan Orban Gent takımına Ocak 2023 tarihinde transfer oldu. Gift Orban 3.3 milyon euro karşılığında Gent'e transfer oldu. Orban Gent forması ile çıktığı 9 maçta 12 gol kaydetti.