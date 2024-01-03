Başkent karanlıkta kalıyor! Ankara'da saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 3 Ocak elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 3 Ocak elektrik kesintileri…

ensonhaber.com

Ankara elekrik tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankara’lı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü ile ilgili bilgiler geldi.

Hangi ilçelerde elektrik olmayacak…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.