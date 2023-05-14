Başkent seçim sonuçları 2023! Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılmaya başlayacak. Ankaralı vatandaşlar seçim sonuçlarını merak ediyor. Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar oy kullanmak için seçim hazırlığı yapıyor. Seçmenler, sabah 08:00’den itibaren oy kullanmaya başlayacak. Oy kullanma işlemi 17:00’de sona erecek ve sandıklar açılmaya başlayacak. Seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Milyonlarca seçmen bulunduğu ildeki seçim sonuçlarını takip edecek. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Ankara'da kim önde? İşte Ankara Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Ankara seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Ankara iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.