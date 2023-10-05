Başkentliler dikkat! Ankara’nın o ilçelerine su verilemeyecek: 5 Ekim ASKİ su kesinti listesi Ankara’nın bazı bölgelerinde saatlerce su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. O bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbir alması öneriliyor. İşte 5 Ekim ASKİ su kesinti listesi…

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ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, su kesintisi planlarının hangi ilçeleri ve mahalleleri etkileyeceği açıklandı.

Ankara'nın bazı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, 5 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak su kesintilerine dair bilgilendirme almak için hazırlıklarını yapıyorlar.

Su kesintilerinin, ASKİ tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleşeceği belirtildi.

Bu nedenle vatandaşlar, su kesintisinden etkilenecek bölgeleri ve tarihleri öğrenmek amacıyla arama motorlarını kullanarak sorgulamalar yapmaya başladılar.

İşte 5 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler...

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA