Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte 1. hafta maç programı...

Basketbolseverler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlayacağı tarihi merakla bekliyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Basketbol Süper Ligi için geri sayım başladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu Anadolu Efes - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla birlikte başlayacak.
İşte 1. haftanın maç programı..
26 Eylül Cuma
19.00 Anadolu Efes - Esenler Erokspor
27 Eylül Cumartesi
15.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic
18:00 Beşiktaş Gain - Türk Telekom
20:30 Tofaş - Fenerbahçe Beko
28 Eylül Pazar
13.00 Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka
15:30 Trabzonspor - ONVO Büyükçekmece
18:00 Glint Manisa Basket - Mersin Spor
29 Eylül Pazartesi
19.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Bursaspor Basketbol