Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte 1. hafta maç programı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025/2026 sezonu için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen sezon 16 takımın mücadelesiyle başlayacak. İşte ilk haftanın maç programı...

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 12:25
Basketbolseverler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Basketbol Süper Ligi için geri sayım başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu Anadolu Efes - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla birlikte başlayacak.

İşte 1. haftanın maç programı..

26 Eylül Cuma

19.00 Anadolu Efes - Esenler Erokspor

27 Eylül Cumartesi

15.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic

18:00 Beşiktaş Gain - Türk Telekom

20:30 Tofaş - Fenerbahçe Beko

28 Eylül Pazar

13.00 Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka

15:30 Trabzonspor - ONVO Büyükçekmece

18:00 Glint Manisa Basket - Mersin Spor

29 Eylül Pazartesi

19.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Bursaspor Basketbol

