Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz! İşte, 22-23 Mart şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında yayınlanacak şifresiz maçların programı belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanacak 2 maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

Ligin 22. haftasında her hafta olduğu gibi iki karşılaşma şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalında basketbolseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

22 Mart Cumartesi

18:00 Petkim - TOFAŞ (beIN Sports Haber)

23 Mart Pazar

18:00 Bursaspor - Merkezefendi (beIN Sports Haber)