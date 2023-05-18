Başucunuza koyun, sabaha etkisini görün! Yılların derdine deva... Yatak odanızda tuz lambası bulundurmanın faydalarını duyan, koşup alıyor. İşte bedene ve ruha tam bir şifacı olan tuz lambasının faydaları...

Yaşam alanımız, ruhsal ve bedensel sağlığımızı etkiler.

Sağlıklı olabilmek için etrafta enerji anlamında şifacılar bulundurmak gerekir.

Özellikle yatak odası, evli veya bekar olun fark etmez, özel bir çekim alanıdır. Burayı iyi değerlendirmek, ruhen ve fiziken önemlidir.

Birçok tedavi ve terapi yöntemini geride bırakanlar, daha doğal yollara başvuruyor.

Son zamanlarda ise başucunun ayrılmaz parçası olarak karşımıza tuz lambaları çıkıyor.

Tuz lambası, kaya tuzu veya Himalaya tuzu kullanılarak yapılan bir tür lambadır. Kaya tuzunun veya Himalaya tuzunun içerisine bir ampulün veya mumun yerleştirilmesiyle elde edilen tuz lambasının sağlık açısından pek çok faydası vardır.

Ayrıca tuz lambaları dekoratif ve şık bir görünüm de sunarlar.

İşte başucuna tuz lambası koymanın faydaları...

Tuz lambasının bedene ve ruha şifası

Huzur veren tuz lambaları havayı temizleyici özellikleri sayesinde vücudun kendini daha iyi ve zinde hissetmesini de sağlar.

emli ve rutubetli ortamlarda kullanılan tuz lambaları ortamdaki fazla nemi çekerler ve havanın nem oranını dengeli bir hale getirirler.

Migren, bronşit, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların giderilmesinde etkilidir.

Tuz lambaları nefes alış verişinin rahat yapılmasını ve pozitif hislerin yükselmesini sağladığından odaklanmaya da faydalı olurlar.

Tuz lambasının bütün etkileri birleştiğinde insanda odaklanma ve yüksek performansta çalışma etkisi yapar.