Başvurular başladı: 500 TL fatura desteği verilecek

Haber Merkezi

Halkbank, Aralık ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Fatura yükünü hafifletmek isteyen banka, müşterilerine özel bir destek programı başlattı.

Kampanya kapsamında otomatik ödeme talimatı veren Halkbank müşterileri, 500 TL’ye kadar fatura yardımı alabilecek.

31 Aralık’a kadar geçerli olan bu kampanya, özellikle yüksek fatura ödeyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

İşte başvuru detayları…

500 TL FATURA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bireysel kartı olan Halkbank müşterileri, 31 Aralık’a kadar kredi kartlarından ya da vadesiz hesaplarından otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda 500 TL’ye kadar yardım alacak.

Her yeni talimat için 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara kazanacak.

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