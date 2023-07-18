Batıkların "B"si kalmayacak! Süren sabaha pürüzsüz uyanıyor... Yaz aylarında batık kıllarla başı dertte olanlar için kısa sürede pürüzsüz görünüme kavuşturan yöntemleri derledik.

Kadın erkek fark etmeksizin kıllar herkesin başına dert olabiliyor.

Hele ki yanlış alındığında, çoğu zaman batıklar ortaya çıkıyor. Özellikle jilet kullanımı sonrası batıklar meydana gelebiliyor.

Kıl kökünün kırılması ve deri gözeneklerinin tıkalı olması sonucu batan kıllar, hoş olmayan bir görüntüye sebep oluyor.

Yaralı gibi duran bacaklarda batıktan kurtulmanın pratik yolları mevcut.

Her gün birkaç dakikanızı ayırarak batıklarla vedalaşabilirsiniz.

İşte batıkları yok edecek tavsiyeler...

Kuru fırçayla peeling

At kılı fırçası ile nemlendirici bir yağ seçin ve batık bölgenize düzenli olarak masaj yapın.

Batık kıllar ciltteki ölü deri atıldıkça gün yüzüne çıkacak ve yaralanmadan normale dönecektir.

Her gün 5 dakika fırçalamak yeterli olacaktır.

Yaklaşık bir haftanın sonunda pürüzsüz bir tene kavuştuğunuzu göreceksiniz.