BAVULLARI HAZIRLAYIN! Gençlere bedava tatil! Bakanlık karşılıyor... Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Seyahatsever projesi", bu yıl da gençlerin hizmetinde olacak. Başvuran gençler, yurtlarda ücretsiz konaklayarak şehri gezme imkanı bulacak.

Genç vatandaşların seyahat tecrübesini arttırmak amacıyla başlatılan "Seyahatsever projesi", 2023 yılında da devam ediyor.

Yaz aylarını kapsayan proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları vatandaşların hizmetine açıyor.

Yurtlardan ve imkanlarından ücretsiz olarak faydalanacak olan gençler, 5 gün boyunca tatil keyfini sürüyor.

Bakanlık' yapılan başvuru sonucunda tatil planını hazırlayanlar, keyifli günler geçiriyor.

Bu kapsamda, "Seyahatsever projesi" detayları da merak ediliyor.

Yurtlarda uyulacak olan kurallar, GSB tarafından belirtildi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Seyahatsever Projesi başvurusu 2023:

https://seyahatsever.gsb.gov.tr/ sitesine girin.

Ücretsiz konaklamadan faydalanmak için istediğiniz şehri ve cinsiyetinizi seçerek devam edin.

Gerekli bilgileri girdikten sonra rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Seyahatsever Projesi kuralları:

1- Gençler yurtlarımızdan 15 Temmuz – 05 Eylül tarihleri arasında yararlanabilirler.

2- Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

3- Öğrenci olma şartı aranmaz.

4- Konaklama başvuruları ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

5- Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

6- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

7- Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.

8- Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

9- Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13.00 olup konaklama süresi sona

erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00’de boşaltmalıdır.

10- Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.

11- Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

12- Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.