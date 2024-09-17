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Bayatlama, güvelenme derdinde son! Nohutları bu yöntemle saklayın, aylarca taptaze yiyin...

Bayatlama, güvelenme derdinde son! Nohutları bu yöntemle saklayın, aylarca taptaze yiyin... Hem lezzetli hem de oldukça besleyici olan nohutlar genellikle diğer bakliyatlar ile birlikte saklanırlar. Ancak bu durum nohutların kısa sürede tazeliğini kaybetmesine ve güvelenme gibi sorunlar yaşamanıza neden olur. Sizde nohutları bu şekilde saklayın aylarca tazeliğini garantileyin.