Bayatlama, güvelenme derdinde son! Nohutları bu yöntemle saklayın, aylarca taptaze yiyin...

Sağlık açısından çeşitli faydalar içeren bakliyatlar arasında olan nohut kısa süre içinde tazeliğini kaybeden bakliyatlar arasında da yer alır.
Çoğunlukla diğer bakliyatların yanında saklanarak tüketilen nohutlar pirinç, makarna ya da mercimek kadar uzun ömürlü olmadığından tazeliğini daha erken kaybedebilir.
Aynı zamanda güvelenme sorunu da yaşayabileceğiniz nohutları diğer bakliyatların yanında saklamak yerine o şekilde saklayın hem pişirme süresinden tasarruf edin hem de aylarca taze tüketin.
BUZLUĞA ATMAK TAZELİĞİNİ KORUYOR
Nohutları diğer bakliyatların aksine haşlayarak buzlukta saklamanız ilk günkü tazeliğinde yemenizi garantiliyor.
Nohutları buzlukta saklamanız hem güvelenme sorunu yaşamamanıza hem de tazeliğini daha uzun süre koruyarak daha kısa sürede pişirip tüketmenizi sağlıyor.
Nohutları buzluğa atmak için ise, güzelce yıkayıp suda bekletmenizin ardından haşlayarak hava almayan kaplarda ya da poşetlere koymanız yetiyor.
Ancak haşladığınız nohutları tamamen soğumadan buzluğa atmamaya özen gösterin. Soğumadan buzluğa koymanız daha uzun süre taze kalmasını sağlamanın aksine daha çabuk bozulmasına neden olabilir.