BAYILTIYOR: Kharoon sıcakları nedir, kaç derece? Yarından itibaren... Son günlerce sıcaktan kavrulan Türkiye'de yeni dalganın adı "Kharoon" olarak duyuruldu. Kharoon sıcakları, çarşamba gününden itibaren etkili olacak.

Türkiye, adeta kavruluyor...

Son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, vatandaşı terletiyor.

19-23 Temmuz tarihleri için ise yeni bir uyarı geldi.

Uzmanlar, Yunan mitolojisinde ölüleri tekneyle ruhlar alemine götüren "Kharoon" adlı daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu konusunda uyardı.

İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyledi.

Peki, Kharoon sıcakları nedir? Kaç derece olur? İşte bilgiler...

Yunan mitolojisinde Yeraltı’nın Kayıkçısı olarak geçen Kharon ölenlerin ruhlarını taşımakla görevlidir. Görevi, yakın zamanda ölenlerin ruhlarını sonsuza dek yaşayacakları Hades’e taşımaktır.

Kharoon sıcakları, özellikle Haziran ve Temmuz aylarında görülür. Sıcak hava dalgaları, sıcaklıkların 50°C’ye kadar çıkmasıyla kendini gösterir.

Kharoon sıcakları, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da görülür ve bu bölgelerdeki insanların yaşamını olumsuz etkiler.

Kharoon sıcaklarına maruz kalan insanların, bol su içmeleri ve sık sık serin yerlere gitmeleri gerekiyor.