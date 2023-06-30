Bayram Cuma'sı! Bugün cuma namazı saat kaçta? 30 Haziran 2023 namaz vakitleri... Kurban Bayramı'nı idrak eden Müslümanlar, cuma namazı için camilerin yolunu tutacak. Bu kapsamda, namaz saatleri illere göre araştırılıyor. Peki bugün cuma namazı saat kaçta? 30 Haziran 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

İslam alemi, hem bayram hem cuma mutluluğu yaşıyor. Kurban Bayramı'na denk gelen mübarek cuma günü, Müslümanlar cemaatle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 30 Haziran 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor. Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri... 30 Haziran 2023 İstanbul'da cuma namazı İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak. 30 Haziran 2023 Ankara'da cuma vakti Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak. 30 Haziran 2023 İzmir'de öğle cuma saati İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:20de kılınacak.