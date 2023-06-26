Akaryakıtta Kurban Bayramı tarifesi! 26 Haziran benzin, motorin ve LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? Kurban Bayramı öncesinde akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor. Araç sahiplerini üzen haber geldi. LPG fiyatlarına zam mı gelecek? İşte 26 Haziran 2023 motorin, benzin ve LPG fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 20 Haziran 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 64 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor. Yeni zam yolda. İşte 26 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

LPG'ye zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere LPG grubuna 66 kuruş zam gelecek.

İstanbul 26 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,87 TL

Benzin litre fiyatı 23,94 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 26 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,28 TL

Benzin litre fiyatı 24,30 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 26 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,36 TL

Benzin litre fiyatı 24,29 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL