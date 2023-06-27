Bayram öncesi üzdü! Bankalar açıkladı: Kredi kartı olan etkileniyor... TCMB'nin 650 baz puan faiz artırımının ardından, bankalardan vatandaşlara önemli bir mesaj geldi.

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşa kötü haber...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 650 baz puan faiz artırımının ardından bankalar, vatandaşlara bayram öncesi önemli bir mesaj gönderdi.

Mesajda, vatandaşları şaşırtacak bir şekilde ek hesap faizlerinin ve gecikme faizlerinin artırıldığını bildirdi.

Değerli müşterimiz ifadesiyle başlayan mesaj, kredi kartlarıyla borçlarını ödeyip alışveriş yapan vatandaşları şaşırttı.

Faizler arttı

SMS'te şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterimiz, 26.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,91, gecikme faiz oranı ise %2,21 olarak uygulanacaktır."