Bayram temizliği 101: Perdeleri yıkarken 1 kaşık ekleyin! Bütün misafirler soracak... Bayram temizliği için kolları sıvayanlar, perde yıkamayı da ihmal etmiyor. Özellikle sigara, parfüm, yemek kokusu, havasızlık, toz ve çeşitli dumanlarla sararan perdeleri kar beyaz yapacak formülü açıklıyoruz. Eve gelenlerin gözleri kamaşacak...

Ramazan Bayramı temizliği ufaktan başladı.

Evin her köşesini temizleyenler, perdelere de el atıyor.

Zamanla sararan ve beyazlığını kaybeden perdeleri eksi halinden de güzel yapmanın bir formülü elbette var.

Perde yıkamanın ipuçlarını bilenler, evin köşelerinde misafirler tarafından sıkıştırılıyor bile...

"Perdelerin nasıl bu kadar beyaz" sorusunu duymak isteyenler toplansın! İşte kar beyaz perdeler için yapmanız gereken şeyi açıklıyoruz...

1 kaşık şeker atın

Perdelerinizi yıkarken çok az bir deterjanın yanı sıra perdelerinizin arasında 2-3 adet küp şeker ya da yıkama gözüne 1 kaşık toz şeker ekleyerek perdelerinizde bulunan leke ve soluk renkten kurtulabilirsiniz.

Makineden kar beyaz çıkan perdeleriniz, evinizi aydınlığa kavuşturacak.