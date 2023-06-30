Bayramda çalışanlar dikkat! Farklı farklı hesaplanıyor...

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran - 1 Temmuz arasında idrak ediliyor.
27 Haziran arife günü yarım gün tatil olmakla birlikte bayram tatili 4.5 resmi gün olarak hesaplanıyor.
Bayram süresinde tatil yapmak yerine mesai yapan işçiler, alacakları ücreti hesaplamaya çalışıyor.
Asgari ücrete gelen yeni zamla birlikte kafalar karıştı.
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor.
Bayram mesaisi ne kadar yatacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor.
Bayram mesaisi hesabı:
4.5 günlük Kurban Bayramı tatilinde çalışan asgari ücretli işçiye tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme gerçekleştirilecek:
Haziran ayı için günlük ücret: 8.506,80 / 30 = 283,56 TL
Temmuz ayı için günlük ücret: 11.402,32 / 30 = 380,08 TL
3.5 günlük ek ödeme (27-30 Haziran): 283,56 x 3.5 = 992,46 TL
1 günlük ek ödeme (1 Temmuz): 380,08 TL
Toplam ödeme: 1.372,54 TL