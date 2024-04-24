Baza altını onunla silin, gönül rahatlığıyla kaldırın Havasız kalan baza altları düzenli temizlenmediği takdirde koku yapabilir. Ancak onunla silenin bazasında ne toz oluyor ne koku...

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Yataklar genellikle bir bazaya yerleştirilir ve bu bazalar, yatakların düzgün bir şekilde desteklenmesini sağlar.

Baza temizliğinin en temel adımı, toz ve kiri uzaklaştırmaktır.

Bir elektrikli süpürge veya fırça yardımıyla bazayı iyice süpürmek bu iş için uygundur. Toz almak, bazanın temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Bazalar, zamanla lekelenmiş veya kirli hale gelebilir. Bu durumda, hafif bir temizlik solüsyonu ve nemli bir bez kullanarak lekeleri temizleyebilirsiniz.

Ancak, temizlik solüsyonunu uygulamadan önce, bazanın kumaş veya kaplama malzemesinin talimatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Bu nedenle hem kokuyu engelleyecek hem toz tutmamasını sağlayacak olan formül, haberimizde!

Beyaz sabun

Mikrofiber bezi beyaz sabun ile yıkayarak baza altlarını silin. Beyaz sabun ferah kokusuyla uzun süre kalacak ve tozu uzak tutacaktır.

Bütün yüzeylerinizi ve çıkmayan lekelerinizi beyaz sabun ile ovar veya peeling işlemi yaparsanız, tertemiz ve lekesiz bir yüzeye sahip olursunuz.