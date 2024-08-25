Bazı aşıların koldan yapılırken bazıların popodan yapılmasının nedeni bakın neymiş... Sağlığınızı korumak adına doğduğumuz andan itibaren çeşitli aşılar yaptırırız. Bu aşıların bazıları koldan yapılırken bazıları da popodan yapılır. Nedeni sorgulanmayan nadir durumlar arasında yer alıyor olsa da bakın bu ayrımın nedeni neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Doğdunuz andan bu yana çeşitli zamanlarda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hastalıklara karşı savunma oluşturabilmek adına birçok aşı oluruz.

Bu aşılar yapılırken her biri için kol ya da popo olmak üzere iki seçenek vardır. Çoğu aşı koldan yapılıyorken popodan yapılan aşılarla karşılaşıldığında da nedeni sorgulamadan yine yaptırırız.

Aşıların etkili olabilmelerinde uygulandıkları yerin önemli olması bu ayrımın en belirgin sebebiyken bakın bazı aşıların koldan bazılarının ise popodan yapılmasının diğer nedenleri nelermiş.

AŞI YERLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR ÇÜNKÜ...

Aşılar genellikle kan dolaşımın en yoğun olduğu bölgeye yani kas bölgelerine yapılır. Bunun nedeni ise aşının hızlı şekilde emilmesini ve bağışıklık sistemine ulaşmasını sağlamakmış.

Koldan yapılan aşılar genellikle deltoid kasına yani üst kolun gövdeyle birleştiği yerde bulunan kas grubuna uygulanır. Bu kasa uygulanmasının nedeni ise, aşının hızlı ve etkili bir şekilde yayılmasını sağlayan geniş bir yüzeye sahip olmasıymış. Ayrıca kol kaslarının yüzeye yakın olması, enjeksiyonun kolay ve nispeten ağrısız olmasını da sağlıyormuş.

Bu durum her aşı için ise geçerli olmadığından bazı aşılarda popodan yani kas dokusuna değil yağ dokusuna uygulanır. Her ne kadar yağ dokusu, kas dokusuna göre az kan dolaşıma sahip olsa da bu durumda yavaş emilmesi gereken aşılar için uygulanır.

Popoya yapılan aşılar genellikle düşük dozda, sürekli verilmesi gereken büyüme hormonları veya insülin gibi ilaçlar için tercih ediliyor. Tabii yine de aşının türüne ve bağışıklık sisteminin en iyi şekilde yanıt vermesi de önemli olduğundan sağlık personelleri tarafından kol ya da popo ayrımı ona göre yapılıyor.