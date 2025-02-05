Bebeği olanlar dikkat: O marka zıbın yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı, piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlere yenileri ekledi.

TEST SONUCU "KALIR" ÇIKTI

Bakanlık, özellikle anne ve babaları yakından ilgilendiren bebek zıbını için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındığını duyurdu.

"Mini Pakel" marka bebek zıbını kimyasal risk taşıdığı için bu kararın alındığı belirtildi.

Bebek zıbınının ekoloji testleri "serbest nikel" kısmından "kalır" sonucu aldığını duyuran Bakanlık, "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri 'Serbest Nikel' Kısmından Kalır Sonuç Almıştır." ifadelerini kullandı.