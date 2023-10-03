Bebekler mest olacak! Anneler A101'e koşuyor... Karyola, zıbın, biberon, oyuncak! A101 zincir marketlerinde 5 Ekim'den itibaren annelerin ilgisini çekecek bebek ürünleri satışa sunulacak.

ensonhaber.com

81 ilde bulunan zincir marketlerden A101, aktüel ürünler satışına devam ediyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aktüeller, her hafta yeni bir kategoride oluyor.

A101 5 Ekim 2023 kataloğu yayınlandı, annelerin yüzü güldü.

Adeta bebek mağazalarına rakip olacak ürünleri satışa hazırlayan A101, afişleriyle merak konusu oldu.

Karyola, biberon, mama sandalyesi, oyuncak, battaniye, zıbın gibi çeşitler getiren A101, aynı zamanda elektronik ve mutfak kategorisinde de ürün sunuyor.

İşte A101 haftanın yıldızlarında 5 Ekim Perşembe 2023 katalogu!