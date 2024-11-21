BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 22 Kasım 2024 Cuma elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Hüseyin Topuz
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..