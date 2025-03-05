BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 5 Mart 2025 Çarşamba elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Hüseyin Topuz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Mart 2025 Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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Hüseyin Topuz
Seo Editor