Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, kaç TL? Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ücretleri yer alıyor. Peki 2023 bedelli askerlik ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından birçok vatandaş, yeni bedelli askerlik ücretine odaklanmış durumda.

Bedelli askerlik, vatani görevini yerine getirmek isteyenlerin kısa dönem olarak tercih ettiği bir seçenek oldu.

Ancak her yıl değişen bedelli askerlik ücretleri vatandaşların takibini zorlaştırıyor. Bu yıl ki bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu.

Vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenler, ara zammın ardından yeni bedelli askerlik ücretini araştırıyor.

Son olarak Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücreti 104 bin 084 TL olarak açıklamıştı.

Peki yapılan ara zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almıyor. Ancak sosyal medyada söylenen iddialara göre 140 bin TL olması bekleniyor.