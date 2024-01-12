beIN SPORTS'ta 2 maç şifresiz! İşte beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar... beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte 13-14 Ocak tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, bu hafta yayınlayacağı maçların programını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanacak iki karşılaşma beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçları büyük bir ilgi ile takip ediyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maçlar ve başlama saatleri...

13 Ocak Cumartesi

18:00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkimspor

14 Ocak Pazar

18:00 Bursaspor - Türk Telekom