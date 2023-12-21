beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! İşte şifresiz izlenecek maçlar... beIN SPORTS Haber kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı belli oldu. İşte 23-25 Aralık tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS Haber'in, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

2023/24 Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynanacak 2 karşılaşma beIN SPORTS Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

beIN SPORTS Haber kanalının bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..

23 Aralık Cumartesi

18:00 Büyükçekmece-Manisa BB (beIN SPORTS Haber)

25 Aralık Pazartesi

19:00 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko (beIN SPORTS Haber)