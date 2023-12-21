beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! İşte şifresiz izlenecek maçlar...

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS Haber'in, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
2023/24 Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynanacak 2 karşılaşma beIN SPORTS Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
beIN SPORTS Haber kanalının bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..
23 Aralık Cumartesi
18:00 Büyükçekmece-Manisa BB (beIN SPORTS Haber)
25 Aralık Pazartesi
19:00 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko (beIN SPORTS Haber)