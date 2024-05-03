beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! İşte şifresiz maçların programı beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte bu hafta beIN SPORTS Haber'de şifresiz yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanacak 2 karşılaşma beIN SPORTS Haber tarafından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar açıklandı.

Basketbol severler bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

beIN SPORTS Haber'in bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte şifresiz maçların programı...

3 Mayıs Cuma

18:00 Beşiktaş Emlakjet - Reeder Samsunspor

4 Mayıs Cumartesi

15:30 Manisa BB ile Pınar Karşıyaka