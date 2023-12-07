beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

ensonhaber.com
Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, bu hafta yayınlayacağı maçları açıkladı.
2023/24 Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanacak iki mücadele beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.
Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor.
beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..
8 Aralık Cuma
19:00 Çağdaş Bodrum - Reeder Samsunspor (beIN SPORTS Haber)
10 Aralık Pazar
18:00 Bursaspor-Merkezefendi Belediyesi (beIN SPORTS Haber)