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beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte 29-30 Aralık tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar..