beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

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Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, bu hafta yayınlayacağı maçları açıkladı.
2023/24 Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynanacak iki mücadele beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.
Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor.
beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..
29 Aralık Cuma
18:00 Reeder Samsunspor - Galatasaray Ekmas (beIN SPORTS Haber)
30 Aralık Cumartesi
18:00 Fenerbahçe Beko v Bursaspor İnfo Yatırım (beIN SPORTS Haber)