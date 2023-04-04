Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçi alımı için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Peki başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Bekçi alımı başvuru sonuçları son günlerde sık sık araştırılmaya başladı. Bekçi olmak isteyen binlerce aday başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere 26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Bekçi alımı için başvurular 18 Ocak 2023 ile 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuru yapan adaylar Bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı..

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Bekçi alımı için başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir bilgi verilmedi.

Bekçi alımı başvuru şartları

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.