Bekledikçe güzelleşen tarif! Süt, un, sıvı yağ ve...

Pratik yapılışı, masrafsız olması ve uzun süre taze kalmasıyla damaklarda taht kuran kurabiye tarifi, haberimizde...
İster çayın ister kahvenin yanına tadına bakan herkesin tarifini soracağı bir lezzeti paylaşıyoruz.
Malzemeler her evde var, markete gitmeye gerek bile yok.
İşte bayatlamayan kurabiye tarifi...
Malzemeler
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım su bardağı süt
1 tane yumurta sarısı (akı üzeri için )
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı un
İsteğe bağlı ceviz
Tarif:
Fırını 180°C (ön ısıtma) dereceye ayarlayın.
Geniş bir karıştırma kabında sıvı yağı, pudra şekerini ve sütü iyice karıştırın.
Yumurta sarısını ekleyip tekrar karıştırın.
Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, karışımı homojen hale getirin.
Unu azar azar ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak hamura ceviz ekleyip, hamuru güzelce yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Yumurta akını biraz çırpın ve kurabiyelerin üzerine sürün.
Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri 5 dakika tepside dinlendirin, ardından tel ızgara üzerine alarak tamamen soğumalarını bekleyin.
Afiyet olsun!