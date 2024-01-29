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Bekledikçe güzelleşen tarif! Süt, un, sıvı yağ ve...

Bekledikçe güzelleşen tarif! Süt, un, sıvı yağ ve... Birkaç malzeme ile mis gibi kokan kurabiyeler yapmak için kolları sıvayın. Bu tarif, durduğu yerde güzelleşecek.