Beklenen memur zammı 2024! Ocak ayı maaşı...

Ocak ayını dört gözle bekleyen milyonlar var...
Asgari ücretli çalışanın akabinde memur vatandaşlar da zam alacak.
Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Bu kapsamda, zamlı maaşlar 2024 Ocak ayında alınacak.
Memur olanlar, maaş hesaplarından gözünü ayırmıyor. "Memur zammı ne kadar, yüzde kaç" sorusu, akıllarda dönüyor.
Merak edilen konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oran verdi.
Ocak 2024 memur maaşı oranları ile en düşük memur maaşında tablo netleşmeye başladı.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları memur zammı ile değişecek.
İşte öngörülen zamlı memur maaşı 2024!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zam oranının yüzde 50 civarında olacağını açıkladı.
Zam çalışmaları aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta belli olmasının ardından tamamlanmış olacak.
Yüzde 50'lik zam oranı varsayıldığında, yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 34407 TL olacak.
Yılbaşı ocak 2024 zam oranları ile üniversite mezunu memur, hemşire, öğretmen, polis memuru, mühendis maaşları kalem kalem hesaplanacak.