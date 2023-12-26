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Beklenen memur zammı 2024! Ocak ayı maaşı...

Beklenen memur zammı 2024! Ocak ayı maaşı... Yeni yılın maaşını iple çeken milyonlarca memur vatandaş, ne kadar zam alacağını merak ediyor. Memur zammı, enflasyon oranına göre hesaplanıyor. İşte 2024 Ocak ayında öngörülen memur maaşı...