Bela resmen geri dönüyor! Pazartesi giriş yapacak, Türkiye’yi kasıp kavuracak Türkiye eskiye geri dönüyor ve bu sefer şaka değil! İstanbul'dan Ankara'ya, Edirne'den Tekirdağ'a, Bursa'dan Sakarya'ya birçok şehri etkisi altına alacak. Pazartesi ülkeye giriş yapacak. Tedbirler alınsın!

ensonhaber.com

Ülkemizde sık sık etkisini gösteren Afrika sıcakları yeniden kapımızı çalıyor.

Bu sıcak hava dalgası, kışı resmen bir yaz gününe çevirecek gibi görünüyor.

Pazartesi günü ülkemize giriş yapacak olan sıcak hava dalgası, birçok ilimizde etkili olacak. Uzmanlar, bu durum karşısında vatandaşların sağlığına dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Akdeniz bölgesindeki illerimiz olan Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye etki altında kalacak.

Hava sıcaklıklarının beklenenden yüksek seyredeceği bu günlerde, vatandaşlarımızın özellikle dışarıda uzun süre kalmamaları ve sık sık su tüketmeleri önem taşıyor.

Ayrıca, güneş koruyucu kullanımı ve hafif giysiler tercih etmek de önemli bir önlem olabilir.

Pazartesi kapımızı çalacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum'dan gelen açıklamaya göre, Afrika'dan ılık hava dalgası geliyor. Hava Forum açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Pazartesi gününden itibaren yurdumuza lodosla birlikte Afrika üzerinden ılık hava geliyor. Sıcaklıklar maalesef mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Akdeniz hattı 20-22 derecelere çıkacak. Bu durum Şubat ayımızdan 10 günümüzü çalacak. Bu durum hiç iyi olmadı..."