Benzin ve dizel araç sahipleri dikkat: Bunu yöntemle %25 daha az yakıyor

Haber Merkezi

Bu kış, benzinli ve dizel araç sahipleri için önemli bir tasarruf fırsatı doğdu.

Elite Garages uzmanları, sürücülere vites kolunu kullanma şekillerini değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, yakıt tüketimini yüzde 25 oranında azaltmanın mümkün olduğunu belirtti.

Her ne kadar belirli bir viteste araç kullanmak genellikle zararsız görünse de, ivmelenme oranının azaltılması, yakıtın daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Bu basit değişiklikle sürücüler, yakıtları daha verimli bir şekilde kullanarak, hem cebinden tasarruf edebilecek hem de trafikte hızlanmak zorunda kalmadan araçlarının performansını en iyi şekilde yönetebilecekler.

YÜKSEK VİTES KULLANIN

Daha yüksek vitesler önemlidir, çünkü motorun dakikadaki devir (RPM) oranını azaltır.

Bu durum, motor parçaları arasındaki sürtünmenin azalmasına ve dolayısıyla yol kullanıcılarının daha az yakıt yakmasına neden olacaktır.

Elite Garages şöyle açıklıyor: “Viteslerinizi nasıl kullandığınız, aracınızın yakıt verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Genel olarak, vites ne kadar yüksekse, motor devri o kadar düşük olur ve bu da yakıt tasarrufuna yol açabilir.

Örneğin, üçüncü viteste 60 mil hızla gitmek, beşinci vitese göre yüzde 25'e kadar daha fazla yakıt tüketecektir. Bu nedenle, güvenli ve pratik olduğu anda daha yüksek bir vitese geçmek daha iyidir.”