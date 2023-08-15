Benzine zam geldi mi? İşte 15 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları… Dün gece itibarıyla benzin litre fiyatına zam geleceği iddia ediliyordu. Araç sahipleri benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturdu. Öte yandan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte 15 Ağustos Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

Son olarak sosyal medyada dolaşan iddialara göre benzin grubuna zam bekleniyordu. Haberlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı.

İşte 15 Ağustos Salı akaryakıt fiyatları...

İstanbul 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,28 TL

Benzin litre fiyatı 36,09 TL

LPG litre fiyatı 15,93 TL

Ankara 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,83 TL

Benzin litre fiyatı 36,64 TL

LPG litre fiyatı 16,29 TL

İzmir 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 39,00 TL

Benzin litre fiyatı 36,75 TL

LPG litre fiyatı 16,00 TL